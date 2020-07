Vychází Iron Man VR a zatím sbírá převážně kladné ohlasy

2. 7. 2020 16:30 | autor: Adam Homola

Na světě jsou první zahraniční recenze na Iron man VR a zatím to vypadá, že se hra vážně povedla.

Skóre se na Metacriticu pohybuje lehce pod 80/100. Recenzenti většinou chválí fakt, že to funguje opravdu skvěle, že si hráč připadá jako by skutečně létal a že vás to dokáže slušně zabavit bez ohledu na to, zda jste či nejste fanda Marvelu.

Z menšiny negativních recenzí můžeme vypíchnout například kritiku nepříliš líbivé grafické stránky hry, příliš dlouhé loadingy, nebo prý opravdu špatný scénář. Pozitivní recenze nicméně převažují, a tak pokud se vám doma válí PlayStation VR, můžete na něm teď vyzkoušet i něco jiného než Beat Saber.

Vlastní recenzi na Iron Man VR vám v průběhu příštího týdne přineseme i na Games.cz.

zdroj: Sony