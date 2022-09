Vychází Foxhole, MMO z druhé světové války zaměřené na logistiku

30. 9. 2022 15:22 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Do druhé světové války se většina hráčů už vypravila na sto různých způsobů, ať už se plížili křovím v Commandos, nebo kosili desítky nepřátel v Call of Duty. Právě vydaná Foxhole ale nabízí něco poměrně neobvyklého – masivně multiplayerový zážitek s důrazem na spolupráci a logistiku.

Tady nejde o to, být co nejrychlejší a nejpřesnější s kulometem. V místním perzistentním světě zvítězí ta strana, která dokáže efektivněji produkovat všechno potřebné, tanky, munici, zbraně, a pak to všechno dopravit svým mužům na frontu. Ale napřed to musí někdo postavit a odvézt – nikoliv umělá inteligence, ale skuteční hráči.

Jak můžete vidět v traileru výše, který doprovází vystoupení z předběžného přístupu, zahrnuje to budování železničních sítí a řízení vlaků, musíte budovat továrny a rafinerie a teprve poté můžete vůbec začít přemýšlet nad provedením nějaké úspěšné ofenzivy, při níž osobně vezmete do ruky plamenomet a sesmažíte nepřátelský bunkr.

Musím říct, že když už nic jiného, je tenhle způsob zobrazení války velice edukativní. Vyhraje ten, jehož továrny jsou schopné vyprodukovat víc válečného materiálu a pak ho dopravit tam, kde je potřeba, nikoliv ten, jehož muži umí líp uskakovat před kulkami – a vlastně ani nemusí záležet vyloženě na populaci nebo počtu vojáků, protože k čemu vám je armáda, když nemá čím střílet nebo se jak dostat na frontu?

Pokud máte chuť se podobného projektu zúčastnit, můžete konečně sáhnout po plné verzi namísto předběžného přístupu. Do 5. října navíc autoři ze studia Siege Camp nabízejí slevu 25 %, takže vás Foxhole vyjde v přepočtu asi na 460 Kč.