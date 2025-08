Vychází Disco Elysium pro mobily. První kapitoly si můžete zahrát na Androidu

6. 8. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vývojáři z oceňovaného studia ZA/UM vydali mobilní verzi svého RPG klenotu Disco Elysium. Nejde přitom o port jako takový, mobilní adaptace vznikala od základů přizpůsobená hraní na dotykových telefonech.

Na Androidech se opět ponoříte do špinavých uliček města Revachol. Tentorkát ve formátu, který odpovídá zvyklostem dnešních uživatelů telefonů – hra je rozčleněna do kratších segmentů, takže si ji lze snadno užít i během krátkých chvilek volna. „Chtěli jsme, aby se Disco Elysium dalo hrát přirozeně i na mobilu, aniž bychom museli dělat kompromisy v atmosféře nebo kvalitě příběhu,“ říká vedoucí narativu Chris Priestman. „Je to zážitek, jaký by si přála každá audiokniha.“

zdroj: ZA/UM zdroj: ZA/UM

Podle šéfa studia Denise Havela, který figuroval už u vývoje původního Disco Elysium, klade nový port důraz na zachování umělecké integrity originálu: „Lidé, kteří hrají na mobilech, si zaslouží stejně silné příběhové zážitky jako ti na velkých platformách. Nechceme jen přenést hru na jiná zařízení, vytváříme verzi, která bude stejně hodnotná a nezapomenutelná.“

První dvě kapitoly mobilního Disco Elysium budou ke stažení zdarma a nabídnou plnohodnotný úvod do světa plného intrik, osobních dilemat a existenční krize. Celou hru si pak bude možné odemknout jednorázovým nákupem bez dalších mikrotransakcí nebo reklam.

Studio ZA/UM se kvůli právnickým tahanicím de facto rozpadlo – část původních vývojářů pracuje na vlastním psychologickém RPG Hopetown, další hrstka tvoří detektivní RPG XXX Nightshift, zatímco pohrobci nedávno oznámili kryptický Project [C4].