Výborný Crash Bandicoot 4 se letos rozšíří na všechny platformy

10. 2. 2021 9:58 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Legendární Crash se koncem loňského roku po mnoha letech vrátil a dokázal, že i takhle starý bandikut má v dnešní době hráčům co nabídnout. Pavel ve své recenzi nemohl jinak než sáhnout po 9/10 s verdiktem:

„Crash Bandicoot opět dokázal, že žánr 3D skákaček není mrtvý, pokud k němu vývojáři přistoupí s respektem a dostatečným talentem. V aktuálních pochmurných dnech je jeho ztřeštěná atmosféra balzámem na duši, i když vás nemilosrdná obtížnost občas namíchne.“

Tento balzám je ale dostupný pouze majitelům PlayStationu 4 a Xboxu One, což se změní už příští měsíc. Crash Bandicoot 4: It's About Time se totiž chystá rozšířit na nové platformy, a to konkrétně PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch. Počítá se i s PC verzí, ale ta dorazí o něco později a pouze na Battle.net.

Zmíněné konzolové platformy se Crashe dočkají již 12. března a co se nové generace týče, počítejte se 4K zobrazením při 60 FPS, rychlejším načítáním, podporou 3D zvuku a v případě PlayStationu 5 i s vychytávkami ovladače DualSense a návody na každou úroveň podobně jako v Sackboy: A Big Adventure. Stávající majitelé hry dostanou upgrade na nové konzole zdarma a budou si smět přenést uložené pozice.

Crash Bandicoot 4: It's About Time bude na nových konzolích stát 60 dolarů (u nás zřejmě 1 800 korun jako na starých konzolích). Verze pro Switch a PC bude o 20 dolarů levnější. Studio Toys for Bob letos navíc hodlá oslavovat 25. výročí Crashe, ale zatím neprozradilo, co nového to může znamenat pro hráče.