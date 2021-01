Vrátí se hraní v internetovém prohlížeči? Opera kupuje tvůrce herního enginu GameMaker

22. 1. 2021 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Opera je jedním z předních světových internetových prohlížečů se stovkami milionů uživatelů a zajímavým zaměřením na hráče. Od roku 2019 totiž existuje raná verze prohlížeče Opera GX, který má být ideálním parťákem hráčů videoher ze dvou hledisek.

Zaprvé, jeho uživatelské prostředí je hravé a do detailu přizpůsobitelné. Zadruhé, prohlížeč poskytuje informace o využití paměti RAM a procesoru jednotlivými kartami s možností nastavení omezení, aby většina výkonu počítače mohla směřovat do hry a vy nemuseli neustále vypínat celý prohlížeč.

Opera má s herním segmentem ale ještě větší ambice. Zakládá odvětví Opera Gaming, jehož součástí se nyní stalo studio YoYo Games po nabídce 214 milionů korun za odkoupení. Studio YoYo Games se proslavilo uživatelsky přístupným herním enginem GameMaker, z nějž pochází velká spousta známých a skvělých 2D indie her (Hotline Miami, Nidhogg 2, Spelunky, ale i české hry Blackhole a Ministry of Broadcast).

V tuto chvíli není zjevné, jaké má Opera s enginem plány. Mají být ale velké a GameMaker spolu s Opera GX v nich sehrají hlavní role. Že by Opera chtěla vrátit na výsluní hraní přímo v prohlížeči? Něco takového slibuje streamování od Googlu a dalších společností, ale co kdyby to Opera udělala po svém, postaru, a pokusila se nahradit dnes již prakticky neexistující flashovky?

Prohlížeč Chrome od Googlu zrovna nadobro ukončil podporu Adobe Flash a Firefox přistoupí ke stejnému kroku za pár dní. Není to ale tak, že by až teď skončilo hraní flashovek, jelikož jejich obliba už dávno ustala. Pokud Opera chystá hraní sofistikovanějších her přímo v prohlížeči Opera GX s pomocí GameMakeru a bez nutnosti stabilního a silného připojení k internetu, máme se možná opět na co těšit.