Vrací se klasické RPG v novém kabátě. Neverwinter Nights 2 dostane vylepšenou verzi

10. 6. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jestli vám chybí dovolená ve Faerûnu a Baldur's Gate III máte projetý křížem krážem, můžete se na tajemný kontinent vrátit v oprášeném klasickém RPG Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition. Restaurovaná edice oživuje pokračování hry na hrdiny podle pravidel Dungeons and Dragons, které vyšlo v roce 2006 a pracovalo na něm, jak je ve zvyku u druhých dílů, studio Obsidian.

Když vaše volby ovlivňují osudy celých království, není malých rozhodnutí. Temné síly převrací kontinent naruby v hledání tajemného úlomku, který máte shodou okolností v držení vy. Podaří se vám zastavit Krále stínů a jeho armádu? Nebo vás naopak láká jeho moc?

To si můžete ověřit v až 100hodinovém dobrodružství, protože Enhanced Edition obsahuje všechna rozšíření – Mask of the Betrayer, Storm of Zehir a Mysteries of the Westgate. Kromě hry a přídavků obsahuje Neverwinter Nights 2 i robustní editor, ve kterém můžete svým přátelům připravit dobrodružství podle D&D. Kromě podpory nový operačních systémů se pak můžete těšit na lepší textury, podporu ovlodačů, upravené ovládání kamery a vylepšené mechaniky.

Kromě optimalizace pro SteamDeck do hry ještě přibude provázání s mody a uživatelskými výtvory ve Steam Workshopu. Na Steamu si také můžete pořídit bundle spolu s vylepšenou verzí první dílu. Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition vyjde 15. července na PC, PS5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.