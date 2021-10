„Víte, co by bylo husté?“ Autoři Mortal Kombatu ukazují záběry z natáčení 30 let staré legendy

Legendární značka Mortal Kombat bude příští rok slavit 30. narozeniny. Jeden z jejích otců, Ed Boon, ale už nyní na Twitteru rozjel oslavu ve formě vzpomínek, ostatně podotýká, že na hře začalo vývojářské studio pod hlavičkou Midway pracovat o rok dříve.

První Mortal Kombaty se od konkurence odlišovaly nejen brutalitou, ale také účastí skutečných herců, jejichž výkony byly do hry implementovány skrz FMV. Boon na sociální síti zveřejnil staré video z natáčení, při němž se autoři snaží zachytit typický Scorpionův hod lanem, jímž si následně dokáže přitáhnout nepřítele. Ve videu dokonce uvidíte první moment, kdy tento útok vývojáře napadl.

Mortal Kombat will be 30 years old in 2022. But 2021 marks 30 years since we actually BEGAN working on the game. To celebrate, it seemed like a fun idea to share some behind-the-scenes stuff. This clip shows how we created Scorpion’s iconic (GET OVER HERE!) spear move. (1 of 9) pic.twitter.com/3f1tdvjG9R