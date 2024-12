Virtuální autoškola pro začátečníky. My First Gran Turismo vám zdarma ukáže kouzlo simkád

5. 12. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Gran Turismo je fenomén, stálice a silná exluzivita PlayStationu. Poslední díl krásně ukazuje, jak se dá dobře udělat fungující hra jako služba, protože do něj neustále přibývají nové vozy, funkce a okruhy. Ne každému ale musí simkáda, která klade velký důraz na kompetitivní hraní, nutně sednout. Proto už zítra vychází My First Gran Turismo, bezplatná ochutnávka různorodých pokrmů s příchutí benzinu, na které se můžete ve „velké“ hře těšit.

V Polyphony Digital pro vás připravili trojici závodů, tři časovky, tři arkádové hudební rallye a celou jednu sadu licenčních zkoušek, které vás naučí základům simkádového řízení. Zkrátka porce tak akorát, abyste si mohli vyzkoušet, jestli vám jízdní model Gran Turismo sedne. Z tratí se představí Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway a Trial Mountain Circuit. Jen mi přijde trochu škoda, že všechny vybrané okruhy jsou zrovna fiktivní a nedostalo se třeba na Monzu nebo Lagunu Secu.

Do garáže si můžete odemknout celkem osmnáct aut, mezi kterými najdete kvalitní průřez různými roky a motorizacemi. Od BMW M3 Sport Evolution přes Dodge Challenger, Audi TT, Hondu NSX až po legendární Lamborghini Countach.

Všechny vozy si v případě zakoupení Gran Turisma 7 můžete převést do své garáže v plné verzi. Každý vůz navíc přijíždí s vyčerpávajícím popisem historie a zajímavostmi, což je opět jen kratičká ukázka toho, jak Gran Turismo předává informace a lásku k motorsportu.

Demu vlastně chybí jen možnost upravovat si vozy, což je dalším z velkých lákadel GT. Nakupovat všechny ty brzdové kotouče, odlehčení karosérie, turbodmychadla, setrvačníky a následné štelování nastavení auta v tabulkách, abyste docílili optimálního výkonu na konkrétní trati. Ale to už je vyšší dívčí pro pokročilé, kteří už beztak Gran Turismo 7 stejně vlastní.

My First Gran Turismo zároveň vychází na PS4 a PS5, a to včetně podpory PS VR2.