Videohra podle pokračování nejlépe hodnocené deskovky míří do předběžného přístupu

16. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Temné stolní fantasy Gloomhaven patří mezi nejlépe hodnocené deskovky světa a stejnojmenná digitální adaptace je na tom kvalitou podobně. Frosthaven je její masivní pokračování s novými postavami, schopnostmi, třídami, ale i správou vlastní osady, která se taktéž dočká svého převedení do virtuálního světa. Digitální Frosthaven zamíří 31. července do předběžného přístupu. Na přenesení deskovky do digitální podoby pracují Snapshot Games, tvůrci Phoenix Pointu.

Frosthaven poslouží převážně těm z vás, kteří se nechtějí tahat s více než 16kilovou krabicí nebo kteří obtížně hledají čas se s přáteli fyzicky sejít. Kromě kooperace dvou až čtyř hráčů online půjde Frosthaven hrát i sólo. Předběžný přístup obsáhne přes 35 questů napříč prvními dvěma akty, tedy zhruba třetinu z celkového obsahu hry, která počítá s více než 130 scénáři.

Do začátku bude na výběr z osmi hratelných postav (tedy asi polovina), z čehož dvě jsou odemykatelné hraním. Do své správy dostanete také titulní osadu Frosthaven na dalekém, zasněženém severu. Postupné vylepšování a stavba nových budov vám odemkne další herní mechanismy a funkce.

Nového obsahu se pak digitální deskovka má dočkávat každé tři měsíce až do plného vydání, které by mělo nastat zhruba po roce od startu předběžného přístupu, tedy někdy v létě příštího roku.