Víc peněz za víc chyb. Poslední update zabil onlinovku Dauntless

Free-to-play Monster Hunter, tak se přezdívalo akční onlinovce Dauntless, ve které jste také lovili obrovská monstra. Servery se vypnou na konci května a přestože studio Phoenix Labs k ukončení hry vydalo jen lakonické a strohé oznámení, není úplně těžké se dopátrat, co za selháním slibného klonu Monster Huntera stojí.

Important update: Dauntless is shutting down on May 29, 2025. Dauntless will receive no additional content or updates.



Dauntless will no longer be available to play on and after May 29, 2025 at 11:45PM PST.



Thanks to all for being a part of the Dauntless journey.