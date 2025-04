Veteráni z Bloodborne a Demon's Souls zakládají nové herní studio Sirius

10. 4. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

V době, kdy se v herním průmyslu zavírá a propouští horem dolem, působí zprávy o nových studiích jako balzám na duši: Dnes o sobě poprvé dalo vědět japonské studio Sirius. Nově založený tým spadá pod ósackou společnost Gz Group, která se dosud zaměřovala především na hry pro virtuální a rozšířenou realitu. Sirius se však má specializovat na ambicióznější tituly pro konzole a PC.

V čele studia stanou prezident Tomohiro Suzuki a výkonný viceprezident a producent Hideki Irie, který dříve působil jako producent ve společnosti Sega. Největší pozornost ale přitahuje jméno Terujukiho Torijamy – ten dříve pracoval v Japan Studio pod Sony Interactive Entertainment, kde se podílel jako producent hned na několika brilantních hrách jako Demon’s Souls, Bloodborne, Soul Sacrifice nebo Astro Bot: Rescue Mission.

Po smířlivém odchodu z Japan Studia v roce 2020 se Torijama připojil ke studiu Thirdverse, kde spolupracoval s Iriem a producentem Hikaruem Okamurou. Trojice se ale rozhodla ze společnosti odejít poté, co se studio začalo orientovat na vývoj méně náročných her.

„V Thirdverse jsme tvořili tým zaměřený na vývoj tříáčkových her,“ vysvětlil Irie. „Když se vedení rozhodlo zaměřit na casual hry, uvědomili jsme si, že chceme i nadále tvořit ambiciózní tituly. Po dohodě s předsedou společnosti jsme se tedy rozhodli odejít a začít znovu.“

Sirius má ambice stát se vývojářským studiem světové úrovně. Pilotní projekty by měly být středně velké hry pro konzole a virtuální realitu. Důležitým cílem je vstup na mezinárodní trh, nikoliv výhradně japonský. Torijama doplnil, že studio plánuje věnovat dostatek času vývoji vlastních ambiciózních her, ale zatím nebude spěchat s jejich oznámením. Zároveň ale plánují i spolupráci s jinými firmami, a to jak na originálních titulech, tak na hrách založených na již existujících značkách.