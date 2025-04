Naděje na System Shock 3 opět vzplály. Studio Nightdive láká na nové zprávy

1. 4. 2025 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

System Shock 3 strávil několik let ve vývoji, aby následně zmizel z radaru. Studio Otherside Entertainment, založené původními vývojáři Paulem Neurathem a Warrenem Spectorem, o něm přestalo mluvit a po dvou letech vyšlo najevo, že práva na pokračování prodalo čínskému Tencentu. Od té doby bylo ticho, a tak se všeobecně předpokládalo, že hra nikdy nevyjde. Teď ale opět vzplála naděje.

zdroj: vlastní video redakce

Během letošní konference GDC se Larry Kuperman, ředitel pro rozvoj obchodu v Nightdive Studios, nechal slyšet, že třetí díl je nadále ve „velmi komplikované situaci“, ale zároveň naznačil, že projekt by nemusel být úplně mrtvý.

Studio, které aktuálně vlastní práva na první dva díly, zatím nemá žádné konkrétní informace, ale zdá se, že se snaží z právní spleti vysvobodit i práva na díl třetí. Kuperman sice netuší, kdy se věci vyjasní, ale odhaduje, že by se tak mohlo stát do roka. Navíc dodává, že Nightdive má vlastní plány, co se značkou dělat v rámci svých možností.

Na to trochu navázalo i podotknutí ohledně blížícího se System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Během konference se Kupermana několikrát někdo zeptal, proč místo remasteru studio neudělalo rovnou remake jako v případně jedničky. Ředitel rozvoje odpověděl, že nikde není napsané, že by po vydání remasteru nemohli v budoucnu udělat i remake, který by jistě mnozí vítali.

Samozřejmě, zatím jde pouze o spekulace a přísliby. Po vydání zmíněného remasteru je budoucnost značky nejistá. Kuperman zmiňuje, že vše nakonec ukáže až čas. Nadále ale vidí mnoho možností, jak s odkazem System Shocku pracovat, i když drží práva pouze na první dva díly. Nakonec – nemusí jít jen o videohry. Pořád se na motivy této značky připravuje i hraný seriál.