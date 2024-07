Veteráni Helldivers a Battlefield zakládají studio. Pracují na detektivním MMORPG

18. 7. 2024 10:55 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Mezi všemi těmi zprávami o propouštění a zavírání studií jsou velmi vzácné perly o vzniku studií nových. Proto máme radost, že můžeme napsat o založení Blue Scarab Entertainment, stockholmské firmě, složené z asi 30 veteránů herního průmyslu, kteří budou pracovat na velmi zajímavém a originálním projektu.

zdroj: Blue Scarab Entertainment

Jejich první hrou je totiž MMORPG, ale ne jen tak ledajaké. V Unreal Enginu 5 tvoří detektivní krimi, které kombinuje vyšetřování temných tajemství a relaxační průzkum krásného světa. O příběh a týmovou práci půjde především, ale roli by měli sehrát i... koně? Z jediného artworku si můžeme odvodit, že by mohlo jít třeba o simulátor šerifa kdesi na americkém jihu, který přes den řeší zločiny a se zapadajícím sluncem pořádá projížďky na koňském hřbetu. Jakou roli budou hrát další hráči a hráčky? Nebude na místě zločinu trochu přeplněno?

No, necháme se překvapit a budeme věřit, že investice sedm milionů dolarů od společnosti NetEase je v dobrých rukách. Ve studiu totiž pracují zkušení matadoři vývoje. Firmu vede Colin Cragg a na pozici technologického ředitele usedá Enno Rehling. Oba mají přes 40 let zkušeností převážně s online tituly a pracovali například na Helldivers 2, World of Warcraft, Battlefieldu, Age of Conan a Anarchy Online.

Šéf studia jako takového je pak Craig Morrison, který vedl týmy v DICE, Blizzardu a Funcomu. Guillaume Lhoyer, šéf vývoje, zase řídil design systémů v Helldivers 2 a Verminitide 2: Chaos Wastes. No, a nakonec Ashley Nicollette bude řídit PR a práci s komunitou, čili zastane stejnou roli, jakou vykonávala pro Arrowhead Game Studios a Helldivers 2.

Styčných bodů mají Blue Scarab Entertainment s veleúspěšnými Helldivers 2 mnoho, tak doufejme, že se jim podaří vytvořit podobnou hitovku.