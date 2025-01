Veteráni Age of Empires, BioShocku a Borderlands pracují na fantasy RTS Wartorn

16. 1. 2025 10:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Svižná strategie od tvůrců BioShocku a Borderlands? Může něco takového fungovat? Když jim k tomu vypomáhají matadoři, kteří stáli za Age of Empires, tak určitě! To si myslí nové studio Stray Kites, složené z veteránů herního průmyslu, které představuje svou novou fantasy RTS Wartorn. A nemůže to být hra pro rok 2025 bez toho, aby měla roguelite prvky.

Rozličné fantasy bytosti vládnou magií ohně, vody, dehtu, přírody a blesku. A asi tušíte, že ty na sebe budou fyzicky různě reagovat. Voda uhasí oheň, dehet znásobí účinky plamene, blesky jsou mocnější v dešti, voda dokáže uzdravovat potvory na bázi rostlin a mnoho a mnoho dalších kreativních kombinací.

Putování po roztříštěných ostrovech Talaur při pátrání po vaší rodině se neobejde bez náhodného generování a míchání obsahu. Díky tomu budete mít poměrně volnou ruku při skládání své karavany, kam můžete nabírat z širokého ansáblu fantasy příšer, potvor a postav. Mixovat bestiář s různými elementálními vlastnostmi bude klíčové, abyste mohli co nejlépe využít pozicování, komba a synergie schopností.

Z traileru výše je jasné, že spíše než velikým armádám budete velet menším skupinkám jednotek jako například ve Warcraftu 3. Otázka taky je, jak bude vypadat složka správy karavany, jestli můžeme počítat s nějakým RPG systémem či budováním ekonomiky.

Dozvíme se to ale už letos, kdy má Wartorn vstoupit do předběžného přístupu. Tvůrci zatím nemají pevně stanovenou dobu, po kterou budou na hře pracovat, ale rozhodně v early accessu nechtějí být věčně. Do seznamu přání si hru můžete přidat na Steamu, kde má taky zatím jako na jediné platformě v plánu vyjít.