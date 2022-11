Vedlejší úkol v God of War Ragnarök skládá poctu zesnulému vývojáři

Příběh God of War Ragnarök rozhodně není skoupý na emotivní momenty, dojemné odkazy ale můžete najít i v případě, že sejdete z cesty hlavní narativní linie. Možná jste už v okolí zamrzlého jezera v Midgardu našli zvláštní tábořiště s duhově plápolajícím ohněm a započali vedlejší úkol, který je s tímto místem spjatý. Patrně jste ale netušili, že má významné spojení se skutečným světem.

Na Twitteru se o tuto informaci podělil Sam Handrick, jeden z vývojářů hry. Během vývoje Ragnaröku se seznámil s dalším členem týmu, Jakem Snipesem, a oba dva se do sebe zamilovali. Handrick na sociální síti popsal jejich vztah, společné koníčky, cestování po zábavních parcích, pečení a samozřejmě i hraní videoher. Jake Snipes přišel v průběhu vývoje s myšlenkou, že by do hry, na které oba pracovali a díky níž se potkali, chtěl vložit nějaký otisk. Původním nápadem bylo přitom srdce s jejich iniciálami v runovém písmu.

There's something in God of War Ragnarok which is the most special to me. I got to pitch it and the team made it into everything I could have hoped.



I had hoped to wait for some time to talk about it but want to share it now, just in case.



It's the Ballad of Jari and Somr. pic.twitter.com/S9itiutGbq