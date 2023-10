Ve Warhammer 40,000: Rogue Trader bude mít každá volba obrovské následky

20. 10. 2023 13:27 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci ze studia Owlcat nejsou známí hrami zrovna komorní velikosti. Chcete vidět všechno, co nabízí takový Pathfinder: Wrath of the Righteous? Vezměte si pořádnou dovolenou a nachystejte klidně 200 hodin. Hráče, kteří již měli čest s některým kouskem z jejich portfolia, by proto neměly překvapit ani ambice a maniakální šíře záběru chystané RPG novinky ze světa nekonečné války Warhammer 40,000: Rogue Trader. Ne, nebude to žádný drobeček.

V roli titulního rogue tradera, tedy objevitele, průzkumníka a člena prastaré obchodnické dynastie, který je sice oficiálně poddaným Císaře, ale rozhodně nezapomíná ani na své vlastní zájmy, se vydáme do Koronus Expanse, po čertech nebezpečného koutu vesmíru, kde přístup ve stylu Mirka Dušína nebude mít šanci.

A nebo možná bude. Hra vám totiž nehodlá brát otěže z rukou a chcete-li při své výpravě věrně sloužit Impériu, svůj vlastní prospěch odstavit na druhou kolej a konat výhradně v zájmu lidstva, nikdo (krom zplozenců Chaosu, samozřejmě) vám bránit nebude. Úplně stejně ale můžete křečkovat hlavně pro sebe, případně se paktovat s kacíři. Nepočítejte však, že něco podobného unikne jestřábímu pohledu Inkvizice.

Avizovanou svobodu v rozhodování se tvůrci rozhodli přiblížit prostřednictvím nové upoutávky, na kterou se můžete podívat výše. Vypadá to, že se chystá jaksepatří košatý strom různých událostí a rozvětvených dějů, v němž hra přihlédne ke každému aspektu vašeho chování. A to, kterou stezkou budete nakonec kráčet, se pak neprojeví jen v „detailech“, jako že třeba někdo umře, ale svým jednáním budete tvarovat podobu celých planet.

Co si budeme povídat, vůbec to nezní špatně. Zda se nemalé ambice podaří naplnit, zjistíme už poměrně brzy – Warhammer 40,000: Rogue Trader vychází 7. prosince na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.