Ve Valheimu vyrostla obří Eiffelova věž z 40 tisíc částí

16. 3. 2021 15:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

Valheim je obří fenomén. Podle SteamDB se hře už podařilo překonat půlmilionový milník současně hrajících uživatelů a v Top 10 historickém žebříčku je na krásném pátém místě.

Valheim ovšem není jen o přežívání, získávání co nejlepšího vybavení a porážení bossů rozesetých po obřím světě. Valheim může být i o budování hradů, usedlostí, vesniček a v neposlední řadě i gigantických monumentů. Pokud jste přemýšleli o tom, jak by ve vikinském survivalu vypadala třeba taková Eiffelova věž, má pro vás ruský kanál Vot Te Game jednoznačnou odpověď.

V časosběrném videu můžete sledovat konstrukci obří stavby, která se skládá z neuvěřitelných 40 tisíc částí. Je třeba zmínit, že tvůrci pro potřeby budování využívají cheaty, aby mohli létat a nestarat se o nedostatek surovin. Mimo to také stavba závisí na modifikaci ForeverBuild, díky níž lze hnát své kreace do neomezené výšky bez nutnosti řešení strukturální integrity.

S ohledem na to, že se do Valheimu brzy pustí čtveřice redakčních Vikingů, můžete doufat v podobně ambiciózní kreace přímo od nás. Osobně to ale vidím přinejlepším na hranatou chaloupku.