Ve strategii Millennia povedete svou říši od pravěku po vzdálenou budoucnost

22. 9. 2023 10:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Dlouhých sedm let sedí Civilizace VI na svém 4X tahovém trůnu a dosud se nenašel nikdo, kdo by ji sesadil a uzmul korunu strategické královny, ve které vedete svou říši/rasu/národ napříč staletími. Pokusil se o to Humankind, leč selhal. Nadějně vypadalo Age of Wonders 4, ale fantasy zasazení zase nemusí být pro každého. No a příští rok se o to pokusí Milennia. Na oznamovací teaser se můžete podívat výše, ale pro ukázku z hratelnosti musíte zavítat do galerie.

Millennia nebude historicky přesnou replikou civilizačního pokroku. Hrát totiž budete za vlastní národ, který provedete napříč deseti tisíciletími až do vzdálené budoucnosti. Poradit si musíte s krizemi, revolucemi, dobami osvícení, ale i s nemocemi, strachem z nových technologií a způsobů života. Dokážete svůj pravěký kmen dovést až k blažené utopii ve futuristických městech na dně moře?

Každá hra bude rozdělena na deset věků, představující nové výzvy, budovy a pravidla. Plněním různých úkolů pak můžete svůj národ dovést k věku hrdinů, tedy zrychlenému pokroku, který vám umožní odbočit od známé historie k alternativním technologiím a vzhůru k prosperitě. Naproti tomu selhání povede k věku krize, která může svět uvrhnout do války, nemoci a regrese. Nicméně i takovou výzvu dokáže šikovný panovník využít ve svůj prospěch.

Každý národ se může vyvíjet v šesti oblastech: Průzkum, státní správa, válečnictví, diplomacie, inženýrství a umění. Pokroky v těchto kategoriích odemykají speciální schopnosti, které vám usnadní zabírání území, změnu vládnoucího režimu, šíření náboženství, ale i vedení války. Potýkat se totiž nebudete jen s ostatními národy, nebezpečí představuje třeba taky mor, barbaři či návštěvníci z vesmíru.

Millennia zkrátka vypadá jako hodně zábavná odbočka a inovace od suchopárné historické tahovky, která by před hráče měla neustále pokládat nové výzvy a rozhodnutí tak, aby si zkrátka nalhával: „Ještě jeden tah, a dost!“.

Na hře pracuje americký tým C Prompt Games, ve kterém najdete veterány herního průmyslu se zkušenostmi z vývoje takových pecek jako Age of Empires II, Age of Mythology, Starcraft II nebo Orcs Must Die. Millennia má vyjít příští rok na PC, už teď si ale hru můžete přidat do seznamu přání na Steamu.