Ve Farthest Frontier konečně půjde věřit v boha. Sami si ho vytvoříte

12. 7. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Survivalové strategie jsou dnes poměrně populární žánr, když má ale člověk vypočítat ty opravdu dobré, které rychle neomrzí, mají dost obsahu či nekazí zážitek nějakou designovou botou, zjistí, že mu nejspíš budou stačit prsty jedné ruky. Však si to zkuste sami: Čestné místo pro Banished jako průkopníka žánru, Frostpunk a... Farthest Frontier (minimálně co do potenciálu). Fajnšmekři můžou přidat ještě Against the Storm či Ostriv, ale pak už se seznam velmi rychle vyčerpá.

Farthest Frontier si nicméně pobývá v předběžném přístupu a je tudíž jasné, že v něm stále ještě narazíte na neobroušené hrany, věci, kterým by slušelo drobné přepracování, a na chybějící prvky. Jedním z nich byla víra – stěžejní prvek středověkého života, který ale hra až doposud prakticky neřešila.

Bylo to schválně, protože se vývojáři chtěli vyhnout dramatu týkajícího se skutečných náboženství a v úvahu proto připadala jen ta kompletně smyšlená. „Pokud někdy přidáme nějaký systém víry, myslím, že by bylo nejlepší, kdyby šlo o přizpůsobitelný systém, v jehož rámci byste si své náboženství mohli pojmenovat a sami si zvolit jeho aspekty,“ komentovali to tvůrci na oficiálních fórech s dovětkem, že problematika skutečné víry je příliš ošemetná.

„Pokud“ už však neplatí, protože úvaha se mění v jistotu – Farthest Frontier dostane update 0.9, v jehož rámci přijde víra. A bude vypadat přesně tak, jak tvůrci dříve naznačili, což znamená, že se můžeme těšit na modulární systém, kterým půjde vlastní náboženství opentlit a přizpůsobit k obrazu svému.

Poslouží k tomu posvátné relikvie, jež budete moct získávat po celé mapě, kupovat od obchodníků, získávat z pradávných zřícenin a podobně. Relikviemi pak osadíte chrám nové víry a získáte bonusy dle výběru. Může se jednat třeba o pomaleji hladovějící obyvatele, rychleji rostoucí a plodící ovocné stromy, zvýšenou porodnost vesničanů či houževnatější stráže a tak dále.

Update 0.9 dorazí do Farthest Frontier v srpnu a neomezí se jen na božstva. Přibudou i cechy schopné vyšponovat efektivitu průmyslu a jedno celé nové odvětví – výroba a zpracování papíru. Tvůrci oznámili novinky prostřednictvím streamu, na celé dvouhodinové vysílání se v případě zájmu můžete podívat zde: