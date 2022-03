Včerejší stream Xboxu přinesl celou řadu zajímavých titulů

17. 3. 2022 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ze včerejška na dnešek proběhl stream Xboxu zaměřený na menší indie hry, které vyjdou nejen na platformě Microsoftu. Nebylo toho málo, ale každé hře bohužel nemůžeme věnovat samostatný prostor (ten si vysloužily například hry Immortality a Tunic). Níže tak najdete souhrn trailerů.

Chinatown Detective Agency – bez data vydání (PC, Xbox, Switch, Game Pass)

V této oldschoolové kybernoirové point-and-click adventuře povedete vlastní detektivní agenturu, s níž budete řešit případy jdoucí za hranice hry. To znamená, že občas bude potřeba zapátrat ve skutečném světě na skutečném internetu, abyste zjistili například kód letiště. Na Steamu si můžete vyzkoušet prolog hry.

zdroj: Humble Games

Clash: Artifacts of Chaos – listopad 2022 (PC, PlayStation, Xbox)

V akční adventuře Clash: Artifacts of Chaos vás čeká jedna bitka za druhou, v nichž promluví jen vaše pěsti a nohy, protože na jakékoliv jiné zbraně se tu nehraje. Tu a tam si ale dáte ještě partičku kostkové deskovky, která rozhodne například o tom, zda váš soupeř bude v nadcházející zkoušce nějak znevýhodněn. Od zbylé herní náplně očekávejte průzkum barvitého světa a odemykání nových cestiček.

zdroj: Xbox

Cursed to Golf – bez data vydání (PC, Xbox)

Jak to dopadne, když se sloučí akční plošinovka s golfem? Na to se podívejte v traileru hry Cursed to Golf, v níž budete jednak odpalovat míčky a snažit se jimi trefit nejrůznější věci, ale i čelit nepřátelům a nebezpečnému prostředí.

zdroj: Xbox

Lost Eidolons – Q3 2022 (PC, Xbox)

Přes tisíc lidí přispělo na Kickstarteru více než jedním milionem korun na vývoj taktického RPG Lost Eidolons, které právě otevřelo registrace do druhého kola uzavřené bety. Máte tak příležitost zjistit, zda v tahových soubojích obstojíte tváří v tvář bájným bytostem.

zdroj: Ocean Drive Studio

There is No Light – 2022 (PC, PlayStation, Xbox)

There is No Light je temné izometrické akční RPG, v němž se postavíte hordám nepřátel, které v precizně působících soubojích rozsekáte na maděru. Ke slovu přijde i vaše karma reagující na vaše rozhodnutí v 30hodinové kampani, kde se utkáte i sami se sebou, tedy s vaším zlým já.

zdroj: Xbox

Trek to Yomi – 2022 (PC, PlayStation, Xbox, Game Pass)

Mezi prezentovanými hrami nechyběla ani očekávaná černobílá plošinovka Trek to Yomi, která využila příležitosti k ukázce soubojů, v nichž sice bude mít hlavní slovo katana, ale dojde i na luk a jiné střelné zbraně.

zdroj: Xbox

Voidtrain – 2022 (PC, Xbox Series X|S)

Voidtrain není dalším obyčejným survivalem. Tentokrát máte svůj vlastní vlak, který si vylepšujete, a s nímž vyrážíte na dobrodružné výpravy do míst, kde ne vždy funguje gravitace, kde poletují nejrůznější monstra, a kde vás přepadávají bandité. Můžete hrát sami nebo v koopu.

zdroj: Xbox

Zbylých pár her z prezentace Xboxu už necháme bez komentáře, ale abychom byli fér, přikládáme zde alespoň trailery. Tak se na ně mrkněte, třeba mezi nimi najdete svého nového favorita.

Čtyři hry od Fellow Traveller

zdroj: Xbox

Escape Academy – 2022 (PC, PlayStation, Xbox, Game Pass)

zdroj: Xbox

Phantom Breaker: Omnia – již vyšlo (PC, PlayStation, Xbox)

zdroj: Xbox

Whalefall – 2023 (PC, PlayStation, Xbox)

zdroj: Xbox

WrestleQuest – bez data vydání (PC, PlayStation, Xbox)

zdroj: Xbox