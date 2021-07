Vaše fazole ve Fall Guys může získat kostým Ratcheta či Clanka

23. 7. 2021 11:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

O loňském podzimním hitu Fall Guys: Ultimate Knockout se sice po úvodní explozi zájmu mnoho nedočtete, to ale neznamená, že by roztomilé battle royale s barevnými fazolemi postrádalo početnou fanouškovskou základnu. A právě tu možná velmi potěší příchod nového skinu, který cílí především na příznivce slavné série studia Insomniac Games.

To nedávno vydalo fenomenální Ratchet & Clank: Rift Apart, na jehož kvality jsem v recenzi pěl ódy od začátku do konce. A právě podoba huňatého lombaxe Ratcheta a jeho robotího kamaráda je novým způsobem, jak si vyšperkovat svého avatara ve Fall Guys.

Oba hrdiny a doplňkové kosmetické předměty můžete získat v rámci časově omezených eventů. Ten spojený s Ratchetem bude probíhat od 26. července do 1. srpna, Clank naváže od 6. do 15. srpna. Horní část kostýmu každého hrdiny vás vyjde na 3200 bodů, ty spodní pak po 1600 bodech. Oba hrdinové také dostanou do vínku vlastní emotikon, za každý zaplatíte 2000 bodů. Banner každého z nich stojí 600 bodů, Lombax Pattern či Clank Pattern pak rovnou tisícovku.

Bohužel není možné získat kostým fialové lombaxí hrdinky Rivet z alternativního vesmíru, pokud se vám ale poštěstí splnit oba eventy, dostanete aspoň raritní banner s její podobiznou.

Ve Fall Guys: Ultimate Knockout právě probíhá 5. sezóna s novými arénami, kostýmy a dalšími časově omezenými eventy. Hra je stále k dispozici zdarma.