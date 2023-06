Vampire: The Masquerade - Justice vás zavede do Benátek

3. 6. 2023 17:11 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sice to nejsou Bloodlines 2, ale majitelé brýlí pro virtuální realitu se letos alespoň na chvíli podívají do Světa temnoty ve Vampire: The Masquerade - Justice. Akční RPG vás v bledé kůži upíra z klanu Banu Haqim zavede do italských Benátek po stopách vraha vašeho krvesajského stvořitele. Na ukázku z hraní se můžete podívat výše.

Hratelnost se bude točit kolem nenápadného plížení a mocných upířích schopností. Ze stínů, střech a ochozů se budete neslyšně snášet na obnažené krkavice nebožáků a když dojde na přímou konfrontaci, k ruce přijdou vhod kouzla, zbraně a na fyziku orientovaný soubojový systém. Důraz bude kladen na volnost pohybu a nelineární přístup k řešení svízelných situací a polootevřených úrovní.

Nemusíte se ale spoléhat jen na ostré špičáky a sílu hemoglobinu. Z úzkch vám pomohou i cizí postavy, na které můžete zapůsobit upírským šarmem a hypnotickým přesvědčováním. Rozhovory vám také odemknou tajné chodby a zákoutí křivolakých uliček Benátek.

On ostatně i pohled na ikonické italské město bude docela jiný než z pohlednic. V noci se kanály promění v nehostinné a temné místo plné stínů, v nichž se spřádají plány a konspirace věčně živých. Město drží pevně ve spárech klan Hecata. Vývojáři a vývojářky z Fast Travel Games ale myslí i na nováčky ve světe Vampire: The Masquerade. Půjde prý o skvělý seznamovací titul, který ale nenechá nic dlužen ani dlouhodobým fanouškům značky.

Vampire: The Masquerade - Justice se chystá letos na podzim na virtuální realitu pro PC a PS VR2.