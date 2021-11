Valve kdysi pracovalo na vesmírné pirátské hře Stars of Blood. Podívejte se na koncepty

1. 11. 2021 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Každoročně vyjdou tisíce nových her, ale kdo ví, kolik jich šanci zazářit nikdy nedostane. Bezpočet projektů nepřekročí z různých důvodů fázi konceptu, třebaže se dnešníma očima jedná o velice zajímavý a nadějný nápad. To platí i o Stars of Blood od slavného studia Valve.

Sám jeho šéf Gabe Newell v roce 2012 odtajnil název projektu, který byl už v té době zrušený. „Tak nějak jsme měli interní projekt nazvaný Stars of Blood, což byla vesmírná pirátská hra, která nikdy nespatřila světlo světa,“ prozradil tehdy Newell v rozhovoru.

Teď, po devíti letech, se o Stars of Blood na internetu opět mluví. Ne snad proto, že by ve Valve tento pradávný projekt oživovali. V něco takového snad ani nemůžeme doufat. Ale proto, že se objevila čtveřice nových artworků zobrazujících vizi tehdejších vývojářů.

Stars of Blood (Cancelled)



Developed by Valve Corporation. pic.twitter.com/afqKAzxFDj — Obscure Game Aesthetics (@game_obscure) October 30, 2021

Z obrázků můžeme usuzovat, že jste ve vlastní vesmírné lodi měli prolétávat mezi mrakodrapy futuristických měst, jež mohla být opravdu rozsáhlá. Nechyběla by ale ani písečná planeta se zcela jinou architekturou, a tedy potenciálně jinou mimozemskou rasou.

Čistě teoreticky mohlo Stars of Blood využívat systém rojů, který příhodně v roce 2012 odtajnil bývalý vývojář Valve Gray Horsfield a na který se můžete podívat na videu níže. Spekulovalo se také, že by ve hře vystupovali příslušníci říše Combine, a že by tedy byla začleněná do univerza Half-Life.

O dávno pohřbeném projektu s velmi malou šancí na vzkříšení toho mnoho nevíme a asi se toho ani o moc víc už nedozvíme. Co byste na takové half-lifovské pirátské vesmírné dobrodružství od Valve říkali?