Válka na Ukrajině z pohledu Frogwares, tvůrců Sherlocka Holmese

28. 2. 2022 17:10 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Zatímco se ještě před 14 dny studio Frogwares na Twtitteru radovalo z toho, jak dobře se daří jeho počinu Sherlock Holmes: Chapter One na Nintendu Switch, nyní se na jeho účtu dočtete zápisky ze země ve válce. A z nich mrazí.

Vývojáři se svěřili, že jejich tým je momentálně rozptýlený po celé Ukrajině. Pod domy jim jezdí tanky a mechanizované dělostřelectvo, musí se schovávat před bombami. Včera pak dodali, že jsou se všemi v kontaktu a morálka je zatím dobrá.

Day 4 of the invasion. Team members are holding throughout Ukraine. Morale is good and we could get in touch with everyone.



We see the support of the world and we hope for more support for our country. We're fighting for peace.



Slava Ukraini — Frogwares (@Frogwares) February 27, 2022

Stejné je to i dnes, a to navzdory skutečnosti, že lidé v Charkově jsou pod tlakem ruské armády. To ostatně potvrzují i zpravodajské weby: Podle nich město hlásí tvrdé ostřelování, které si vyžádalo desítky mrtvých a stovky raněných. Zároveň ode dneška platí zákaz vycházení. Nezbývá než klukům a holkám z Frogwares držet palce, co to jen jde.

Day 5 of the Russian invasion in Ukraine. Our people in Kharkiv are under pressure. It's somewhat calm in Kyiv - we can buy some food today. The morale is good.

Our armed forces keep us safe.

Slava Ukraini! — Frogwares (@Frogwares) February 28, 2022

Pokud se momentálně cítíte z celé situace bezmocní a rádi byste jakýmkoliv způsobem pomohli, doporučujeme podívat se na web stojimezaukrajinou.cz, kde najdete seznam konkrétních možností, jak pomoci, ale například i nadcházející benefiční akce. A klidně přihoďte třeba i like na Twitteru, každá podpora se počítá.