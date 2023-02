Válka na Ukrajině oddálí vydání remaku Sherlocka Holmese

Ukrajinské studio Frogwares, které finišuje vývoj nejnovějšího dobrodružství světově proslulého detektiva Sherlocka Holmese, oddaluje kvůli pokračující ruské agresi vydání. V emotivním vlogu z potemnělých ukrajinských ulic o problémech promluvil šéf vydavatelství Sergej Oganesjan.

Despite our best efforts to meet our February / early March release window, near-daily power outages and missile attacks have forced us to replan everything. Therefore, we decided to delay the game by a few weeks, moving it to late March / April 2023.