Valheim nastiňuje plány do budoucna a láká na další biom

17. 1. 2023 12:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Co si budeme nalhávat: Vývoj vikinského survivalu Valheim se docela táhne. Titul za několik dní oslaví dva roky v předběžném přístupu, avšak tvůrci z Iron Gate zatím přinesli relativně malé množství dodatečných aktualizací, takže bylo snadné na něj od prvotního boomu zase zapomenout. Nicméně s nedávným vydáním dlouho očekávaného dalšího biomu a účastí v předplatném Game Pass se mu loni opět povedlo alespoň zčásti vrátit do povědomí. A Iron Gate v tomto nastaveném stylu chtějí pokračovat i letos.

Po delší odmlce tak nabídli nový vývojářský blog, ve kterém nejdříve poděkovali všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na formování Mlžných krajin, a následně také fanouškům za vřelé přijetí dosud největšího updatu. Jelikož se nacházíme na začátku nového roku, odhalili zároveň i své letošní plány.

Vývojáři prozradili, že dalším biomem v pořadí budou Prašné končiny (v originále Ashlands). Tvůrci aktuálně tvoří koncepty a přemýšlí nad celkovou atmosférou, jakou by v nové lokalitě chtěli navodit. Už nyní je ale jisté, že se Prašné končiny budou značně lišit od všech doposud vydaných krajin, protože se jedná o velký kus pevniny na jihu, nikoliv o několik ostrovů rozprostřených po celém herním světě.

S tvorbou nového biomu se tvůrci také rozhodli, že chtějí být sdílnější a fanouškům více ukazovat zákulisí vývoje. To znamená, že do něj budou dávat nahlédnout od prvotních nápadů a možná občas předvedou i něco, co se nakonec do hry vůbec nedostane. Nový přístup rovnou i vyzkoušeli a představili dvojici konceptů nepřátel, na které bychom v Prašných končinách mohli narazit. Z obrázků je jasné, že tvůrci momentálně chtějí z nového biomu udělat zemi mrtvých doplněnou o sopečnou přírodu. Návrh se ale může časem ještě změnit.

Pokud se zároveň bojíte, že tvorba tohoto nového kusu herního světa zabere velkou porci času, tak vás autoři rovnou ujišťují, že vzniklou prodlevu vyplní různými menšími aktualizacemi a updaty. Zmínit tak můžu třeba chystanou podporu crossplaye mezi verzemi pro Xbox a PC, která do hry zamíří začátkem roku. Také by mělo dojít na dodatečná nastavení obtížnosti nebo na nové kusy oblečení, které budou součástí menší aktualizace, pracovně přezdívané Hildir's Quest.

V jejím rámci do Valheimu zamíří i nové NPC či možnosti úprav sestřihu vaší postavy. Do hledáčku se také dostane zlepšení přístupnosti hry, aby si ji mohli užít i lidé s postižením, které ovlivňuje jejich hráčské schopnosti. Pokud se k takovým hráčům nebo hráčkám řadíte, můžete vývojáře kontaktovat a na tvorbě dodatečných možností přístupnosti se i přímo podílet.

Valheim si můžete v rámci předběžného přístupu zahrát na PC skrze Steam či službu Game Pass. Konzolová verze pro Xbox Series X/S a Xbox One má slovy tvůrců vyjít brzy, respektive na začátku roku.