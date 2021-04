Valheim jde dohrát za 90 minut, ale jen se speciálními pravidly

27. 4. 2021 12:40 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Speedrunning je koníček velmi specifické komunity lidí: Když se musíte věnovat jedné hře dlouhé měsíce a roky, které trávíte pilováním ideálního průchodu a snahou urvat každou cennou vteřinu, abyste ji dohráli v co nejkratším čase, musíte na to mít zkrátka náturu.

V případě Valheimu je speedrun navíc ošemetný v tom, že jde o survival hru. A co víc, hlavní bossové se kromě toho prvního objevují na různých místech. Potřebujete tak porci štěstí a taky jednoduše trpělivost při prozkoumávání map. Zároveň to není zrovna ideální startovní pozice pro ty, kteří chtějí hru dohrát co nejrychleji.

Přesto tenhle měsíc streamer, který si říká NickRawcliffe, zvládnul pokořit všech pět hlavních bossů pod 90 minut, konkrétně za hodinu a 23 minut. Důvodem jeho úspěchu jsou neoficiální pravidla, která speedrunneři mezi sebou uznávají. Nick měl tak možnost využít již existující postavy s vybavením, a tak nezačínal úplně od nuly.

Prvního bosse díky tomu porazil za pouhých 49 vteřin od spuštění hry. Dál už to bylo ale mnohem těžší a nechyběla samozřejmě ani pořádná dávka štěstí, která mu pomohla především s finálním bossem Yagluthem. Každopádně skvělá práce a gratulace. Co vy? Troufli byste si na podobně rychlé dohrání?