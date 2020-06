V The Outlast Trials buď uniknete, nebo se stanete pokusným králíkem

15. 6. 2020 14:06 | autor: Šárka Tmějová

Hororová série Outlast byla prozatím vždy striktně singleplayerovou záležitostí, s tím je ale teď konec. The Outlast Trials nabídnou kooperaci čtyř hráčů, kteří se snaží uprchnout z výzkumného centra Murkoff Corporation během studené války. Místní doktoři vám dokážou, že bílým plášťům byste neměli důvěřovat, zvlášť když k nim kdovíproč nosí ještě brýle s nočním viděním.

Pokud se na kooperaci vysloveně necítíte, můžete hrát sami, ale pamatujte, že ve dvou až čtyřech se to lépe táhne. Alespoň se můžete navzájem ujišťovat, že to, co vidíte, není doopravdy. Ovšem i v rámci spolupráce prý narazíte na segmenty, kdy vás tvůrci od sebe násilím oddělí.

Nechat si vymýt mozek a ovládnout mysl pod taktovkou hororových veteránů Red Barrels budete moct někdy během příštího roku, kdy The Outlast Trials vyjdou pro PC. Co se konzolových verzí týče, zatím nejsou potvrzené, ale je to spíš jen otázkou času.