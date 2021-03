V The Outer Worlds vyšetříte vraždu slavné celebrity

12. 3. 2021 10:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po roce a půl je načase se rozloučit s fajnovým sci-fi RPG The Outer Worlds. Studio Obsidian Entertainment tento měsíc vydá druhé a poslední příběhové rozšíření, načež bude pravděpodobně mít víc času na své další projekty Grounded a Avowed. Rozloučí se ale ve velkém stylu – v rozšíření Murder on Eridanos budete řešit vraždu nejslavnější celebrity celé kolonie.

Ruth Bellamy proslavená jako Halcyon Helen byla zavražděna za velmi podivných okolností, a ještě ke všemu jen chvilku před uvedením nového alkoholu na trh, produktu Spectrum Brown Vodka od firmy Rizzo’s.

Ptáte se, co mají vodka a celebrita společného? V tomto případě například to, že Helen byla tváří společnosti. Že by někdo nechtěl, aby se novému produktu dařilo? Nějaká konkurenční samohonka, třeba?

To už budete muset zjistit sami. Stávají se z vás totiž detektivové s přístupem k zařízení zvanému „zesilovač nesrovnalostí“, které vám umožní vidět věci, jež prosté lidské oko není schopné rozpoznat. Kromě toho získáte tři nové experimentální zbraně a zvýší se vám maximální úroveň o tři.

K vraždě došlo na levitujících ostrovech Eridanosu, které samy o sobě představují zajímavé prostředí pro zapeklitý případ. Rozšíření Murder on Eridanos pro The Outer Worlds vyjde již 17. března na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.