V Tales of the Shire si vyzkoušíte, jak se žije hobitům

23. 4. 2024 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Wētā Workshop společně s vydavatelstvím Private Division vypustili do světa první trailer na Tales of the Shire. Nová hra ze světa Pána prstenů působí jako středozemní variace na Animal Crossing, kde se v notně stylizované vesničce jménem Povodí vžijete do role hobita a budete se věnovat všemu, co mají tyhle pohodlné bytosti z nor rády – zahradničení, rybaření, vaření a hodování.

Tales of the Shire tak má být primárně pohodovým simulátorem života. Na začátku si vytvoříte vlastního hobita či hobitku, zabydlíte se v noře, kterou si budete moct ozdobit podle vlastního vkusu, a pak už se můžete pustit do schraňování zásob.

zdroj: Wētā Workshop

Stejně tak se seznámíte i s ostatními obyvateli osady, které musíte dopomoct k tomu, aby ji ostatní vísky v Kraji uznaly za soběstačnou. Toho docílíte plněním různých výzev, denních úkolů a podobných aktivit.

Cesta k hobitím srdcím samozřejmě vede přes jejich žaludky, nejlépe se se svými sousedy sblížíte tak, že jim připravíte nějaký lahodný pokrm. Třeba s vámi potom budou ochotní i obchodovat a vyměnit portrét neoblíbeného pradědečka za hrst bobulí? Každopádně prý narazíte na členy některých slavných hobitích rodin, ba dokonce i na některé velmi známé postavy.

Tvůrci vyzdvihují, že při dekorování svého obydlí nebudete omezení žádnými čtvercovými mřížkami. Ve hře se budou střídat roční období a počasí, což má být klíčové pro pěstování plodin a květin, a právě výše zmíněné vaření bude v Tales of the Shire hrát důležitou roli. Kromě druhé snídaně můžete pořádat velkolepé hostiny a oslavy, ale také sbírat unikátní recepty, které zrovna vašim slavnostem dopomohou k vytouženému věhlasu.

No nezní to pohodově? Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game vyjde někdy v letošním roce na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch.