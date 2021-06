V soudní detektivce The Great Ace Attorney Chronicles vyšetřujete případy jako Herlock Sholmes

15. 6. 2021 15:16 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Včera v noci měl svou konferenci Capcom, a kdo u toho byl s námi, ten byl pravděpodobně dost zklamaný. Došlo sice k oznámení DLC pro Resident Evil Village, ale ne jejich představení. Ukázal se Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, o kterém ale už dávno víme vše.

Nebýt představení hry The Great Ace Attorney Chronicles, tak by kritika Capcomu byla ještě ostřejší. Ale tahle hra vypadá tak skvěle, že jsem snad i ochotný odpustit nevyužitou příležitost ukázat něco skutečně nového.

The Great Ace Attorney Chronicles totiž ničím novým není. Kolekce obsahuje dvě hry The Great Ace Attorney Adventures a The Great Ace Attorney 2: Resolve, které vyšly v letech 2013 a 2017. Ale dostaly se pouze na japonský trh a jen na mobilní a handheldové platformy.

Úkolem The Great Ace Attorney Chronicles je tedy rozšířit hru na ostatní trhy díky anglické lokalizaci a podpoře platforem PC, PlayStation 4 a Switch. Něčeho podobného se před dvěma roky dočkala sesterská série Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, které jsem neodolal a byl jsem naprosto uchvácen zapeklitými případy, nutností vlastní dedukce a hledáním těch nejmenších detailů a nejasností, abych očistil jméno svého klienta.

zdroj: Capcom

To samé můžeme očekávat od The Great Ace Attorney Chronicles. Moderní soudní slyšení v něm střídá historická tahanice, v níž budete figurovat jakožto dvojice detektivů-právníků Herlock Sholmes a Rjúnosuke Naruhodó.

Capcom během včerejší noci představil dva systémy, které najdete pouze v této sérii – dedukční tanec a vyšetření vyjádření. Díky dedukčnímu tanci přímo během vyslýchání podezřelých prozkoumáte nejrůznější detaily jejich oděvu a vzezření a budete svědky energické výměny myšlenek obou vyšetřujících. Není asi překvapivé, že to silně připomíná postupy použité v herní sérii Sherlock Holmes od Frogwares…

Druhý systém, vyšetření vyjádření, vás postaví před šestičlennou porotu, kde si vyslechnete verdikty jednotlivých porotců a snažíte se v jejich tvrzeních najít nesrovnalosti. Cílem je doslova zvrátit jazýčky vah ve svůj prospěch – ve vahách hoří plameny, jimž porotci přitápí svými hlasy, přičemž černý kouř obviní vašeho klienta, zatímco bílý ho zprostí viny.

Nevím, jak vy, ale já už se nemůžu dočkat, až si opět zavařím mozek při shromažďování všech důkazů a hledání té nejmenší skulinky, která mi vyhraje zdánlivě nevyhratelný případ. Naštěstí nebudeme na začátek slyšení čekat dlouho, protože The Great Ace Attorney Chronicles vyjde na výše zmíněných platformách již 27. července.