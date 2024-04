V psychologickém thrilleru What have you done, Father sledujete kněze, který podlehl krásce

23. 4. 2024 8:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Znáte desatero přikázaní? Jedním z nich je nesesmilníš, které bude dost možná i tím nejčastěji porušovaným. Ale když jste kněz, tak byste měli jít příkladem. Ne jako otec Mathias Marton ze hry What have you done, Father, který jednoho večera neodolal zakázanému ovoci jménem Marina a prožil noc, na kterou nezapomene.

Marina byla totiž brutálně zavražděna přímo na faře, kde se děje spousta podivných věcí, na něž budete chtít v roli Martona přijít. A zároveň se postavit čelem svým vnitřním démonům a jednomu z největších pochybení před samotným Bohem.

What have you done, Father je psychologický thriller malého studia Darkania Works, které se při jeho tvorbě inspirovalo noirovými filmy ze 40. a 50. let minulého století, jmenovitě pak snímkem Zpovídám se od legendárního Alfreda Hitchcocka.

Hra si očividně dává za cíl šokovat a musíme doufat, že to nebude to jediné, čím bude zajímavá. Pokud by nám předchozí tvorba studia měla něco napovědět, tak obě adventury The Unluckiest Man a Last Days of Lazarus mají na Steamu od stovek hráčů velmi kladná hodnocení.

What have you done, Father vyjde pouze na PC již 25. dubna a v případě zájmu si na Steamu už teď můžete vyzkoušet demoverzi.