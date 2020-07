V prvním DLC pro The Outer Worlds se vydáte na asteroid plný nezdařených experimentů

27. 7. 2020 14:00 | autor: Patrik Hajda

Mysleli jste si, že svět The Outer Worlds už nemá co odvyprávět? Má! Kolonie Halcyon ještě neřekla své poslední slovo, a neřekne ho ani v prvním rozšiřujícím DLC Peril on Gorgon, jelikož ho později bude následovat ještě druhé, tentokrát už ale pravděpodobně poslední rozšíření. Zaměřme se teď ale na asteroid Gorgon, který poctíte vlastní návštěvou už za pár týdnů.

Dobrou zprávou je, že DLC není zamýšlené jako vyložený end game, protože oblast opuštěné výzkumné stanice můžete navštívit ihned poté, co se dostanete z planety Monarch v základní hře. Přitom na vás na asteroidu Gorgon čekají mocné hračky, které potěší i v pozdější fázi hry, a pokud sem vyrazíte brzy, stane se z vás ještě obávanější vesmírný pistolník.

Peril on Gorgon rozšíří příběh o nějakých 6 až 8 hodin, během nichž budete řešit záhadu zdejších nezdařených výzkumů poté, co vás na ni naláká useknutá ruka s tajuplným vzkazem. Jak se podařilo zjistit Polygonu, DLC je zcela provázané se základní hrou, což znamená, že si na Gorgon vezmete své společníky a kroky příběhu budou směřovat i na jiné planety základní hry.

Sympatické je, že milovníci vyvražďování nebohých NPC si rovněž přijdou na své. Pokud vyčistíte všechny obyvatele Gorgonu ještě před tím, než si vůbec vyslechnete zadání úkolu, stejně budete schopní rozluštit zdejší záhadu. Cest k rozmotání nitek bude zkrátka víc a nepovedou jen přes konverzace s důležitými osobami.

zdroj: Obsidian Entertainment

Kromě příběhové složky se těšte na trojici nových zbraní, z nichž jedna jménem P.E.T. (Pest Extermination Tool) je sice určená na blízko, ale umí si přitáhnout prchající nepřátele k sobě. Samozřejmostí jsou nové perky a postihy, sety brnění nebo třeba navýšený strop úrovně postavy.

DLC Peril on Gorgon pro The Outer Worlds vyjde 9. září na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One (Switch se dočká později). Můžete si ho pořídit samostatně za 15 eur nebo spolu s druhým budoucím rozšířením v balíčku za 25 eur.