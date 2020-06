V Oddworld: Soulstorm brutálně umírá spousta roztomilých mimozemšťanů

12. 6. 2020 16:55 | autor: Šárka Tmějová

O existenci nového dílu série s okatým emzákem Abem s názvem Oddworld: Soulstorm už nějakou dobu víme, na čtvrteční konferenci Sony ale poprvé ukázal taky záběry přímo z hraní. Podle tvůrců nabídne vzrušující příběh nabitý emocemi, kde budete odměňováni za záchranu pidižvíků, vaše selhání při nich budou tragikomická a vzpomínky na ně vám zůstanou navždycky. U mnoha bizarních smrtí ve videu jsem se zrovna moc nesmála, ale to ze mě možná ještě mluví dozvuky The Last of Us 2.

Oddworld: Soulstorm bude přímým pokračováním New 'n‘ Tasty z roku 2014, které ale už jedno pokračování s podtitulem Abe’s Exodus má. A nejde o jeho remake, nýbrž o úplně novou hru. Jestli se teď trochu ztratili, nevadí. Důležité je, že Abe i jeho lid mimozemšťanů jsou teď svobodní, ale pořád ho vnímají jako svého vůdce, pro kterého klidně znovu a znovu skočí pod jedoucí vlak nebo přes zábradlí vzducholodě.

Taky pořád nevidíte tu komiku? S množstvím detailů skrz výkon PlayStation 5 začíná i to animované násilí vypadat trochu temněji. Ale třeba Abe opráší nějaký starý sešit vtipů a ujme se jejich vyprávění, když se konečně zbavil svých stehů na rtech.

Oddworld: Soulstorm nicméně kromě PS5 vyjde také na PlayStation 4 a na PC prostřednictvím Epic Games Store, a to během letošního roku.