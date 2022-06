V nové adventuře Old Skies od tvůrců Unavowed procestujete čas

7. 6. 2022 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Wadjet Eye Games, tvůrci adventur jako detektivní série Blackwell nebo duchařské Unavowed, odhalují svůj nový projekt. Nepřekvapivě půjde opět o point-and-click adventuru, která ponese název Old Skies a ústředním motivem bude tentokrát cestování časem.

Hlavní hrdinkou Old Skies je Fia Quinn, delegátka netradiční cestovní kanceláře ChronoZen, která dohlíží na sedmero turistů na výletě do minulosti. Někteří jsou prostě jen zvědaví, jak to dřív chodilo, jiní mají nedořešené záležitosti, které je nenechají spát. Všichni za svou cestu utratili hromadu peněz, takže se s Fiou musíte postarat o jejich spokojenost, ale zároveň dohlédnout na to, aby dodržovali pravidla.

Wadjet Eye Games slibují sedm různých aktů inspirovaných různými důležitými epochami americké historie – od prohibice přes pozlacený věk až po 11. září 2001. Adventura bude plně nadabovaná, o soundtrack se postará dvorní skladatel Wadjetů Thomas Regin.

Old Skies zatím nemají konkrétní datum vydání, produktová stránka na Steamu slibuje mnohoznačné „brzy“. Vedle PC vyjde hra také na Nintendo Switch.