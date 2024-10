V No Man's Sky začíná prokletá expedice. Zavítejte na dva týdny do přízračných světů

24. 10. 2024 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Prosím, už dost, už jste si napravili reputaci! Hello Games vydávají další obsahovou aktualizaci pro svůj vesmírný survival No Man's Sky. A já přemýšlím, jestli hra bude někdy opravdu kompletní, abych si ji mohl konečně zahrát v takovém stavu, v jakém Sean Murray zamýšlel. Sezónní přídavek The Cursed Expedition přidává výpravu do strašidelných světů, ve kterých se smazává hranice mezi realitami.

Expedice vás zavede do ruin padlé civilizace, ve kterých přežívají spektrální příšery, které jako by vypadly ze stránek románů od H. P. Lovecrafta. Při procházení po přízračných planetách nebude fungovat hyperpohon, takže k cestování mezi světy musíte využívat tajemné teleportační brány.

Hororová epizoda přichází také s vlastním planetárním nebezpečím. Místo radiace, tepla a mrazu budete spravovat pouze jedinou statistiku – stabilitu mezi realitami. Právě duchové a přízraky mimozemských živočichů přestanou být jen přeludy v momentě, kdy bariéra mezi dimenzemi oslábne.

The Cursed Expedition potrvá dva týdny a odnést si z ní můžete spoustu unikátních předmětů. Například dekorativní plakáty, ozdobnou stavbu do své základny, speciální inkoustový efekt pro jetpack, masku, jež připomíná Cthulhu, bioluminescentního společníka a vesmírnou loď podobnou klasickým létajícím talířům.

Kromě halloweenského speciálu No Man's Sky zároveň plánuje na 7. listopadu vydání patche, který hře dovolí využít výpočetní výkon konzole PlayStation 5 Pro.