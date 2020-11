V MMORPG Warhammer: Odyssey prozkoumáte svět starého Warhammeru

5. 11. 2020 12:12 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Warhammer Fantasy Battle je mezi tvůrci počítačových her pořád ještě populárnější než aktuální Warhammer Age of Sigmar. I další nová hra se vrací do starého, umírajícího světa: MMORPG Warhammer: Odyssey.

Dobrodružná cesta začne ve městě Marienburg, které se stane vaší základnou a první destinací, ve které poskočíte o několik úrovní nahoru. Jakmile naberete síly a odvahu, vydáte se za hranice rušné zástavby a vstoupíte třeba do Drakwaldského lesa, v jehož spletitých cestičkách se snadno ztratíte a stejně tak snadno i vystavíte nebezpečí. Nakonec na vás bude čekat ještě o něco otevřenější Pustina.

Možná to zní chabě, ale tvůrci hodlají v pravidelných updatech rozšiřovat mapu o další ikonické lokace a s nimi spojené příběhové questy. Na cestu vyrazíte jako jedna z šesti předdefinovaných tříd – High Elf Archmage, High Elf Shadow Warrior, Human Witch Hunter, Human Warrior Priest, Dwarf Slayer či Dwarf Engineer. Svou postavu si samozřejmě upravíte v editoru, viz následující video:

zdroj: Virtual Realms

Tvůrci mají poměrně aktivní blog, kde se dozvíte další detaily o každé z těchto tříd. Nicméně datum vydání Warhammer: Odyssey se neobtěžovali ani naznačit a jistá jsou pouze zařízení s Androidem a iOS (chtělo by to alespoň Switch!). Zato ale můžete zkusit své štěstí a protlačit se do uzavřené bety, která proběhne… kdovíkdy. Sdílení důležitých časových údajů není tou nejsilnější stránkou studia Virtual Realms.