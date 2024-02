V Kingmakers půjdete proti středověké armádě s granátometem

21. 2. 2024 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by si člověk s moderní výzbrojí vedl na středověkém bojišti? Co je to za otázku, samozřejmě, že jste nad tím přemýšleli. A díky magii videoher už tato představa nemusí být jen chimérou.

Studio Redemption Road Games totiž včera odhalilo svou chystanou hru Kingmakers, která vás pošle na masivní bitevní pole plné obrněných rytířů i těžké jízdy a dá vám k tomu do ruky třeba… granátomet! Trailer vyloženě klame tělem a prvních 20 sekund hra působí jako další středověká strategie, následně se ale všechno brutálně zvrhne.

zdroj: tinyBuild

Kingmakers budou mixem akce a strategie, ve kterém se budete snažit zvrátit běh dějin. Vaším úkolem bude postavit si království a následně s moderní zbraní v ruce vést svou armádu vstříc početnému nepříteli. Vývojáři slibují tisíce bojovníků na scéně, hra kromě singleplayeru nabídne i kooperativní multiplayer.

Vývoj probíhá už pět let a kromě PC jsou v plánu i verze pro konzole současné generace. Tak trochu počítám s tím, že v jádru budou Kingmakers spíše blbinou, která se po několika hodinách vyčerpá, ale třeba budeme hloubkou zážitku příjemně překvapeni. Vyjít by měli ještě letos.