V Guardians of the Galaxy bude osmdesátková hudba součástí hratelnosti

20. 8. 2021 7:30 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Když režisér James Gunn přišel s filmovým zpracováním Guardians of the Galaxy, ukázal, že kvalitně vybraná licencovaná hudba může posunout snímek o tři třídy výš. Eidos Montreal, který momentálně pracuje na herní podobě, si toho musí být velmi dobře vědom: Tvůrci právě vydali vývojářský deníček, který se věnuje pouze hudbě.

V herní verzi bude naše uši blažit nejen klasický orchestrální soundtrack, ale i výběr licencované hudby především z 80. let, ať už půjde třeba o Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block, Ricka Astleyho, nebo Hot Chocolate. Hudba bude navíc tvořit i jeden z prvků hratelnosti. Díky funkci „The Huddle“ můžete na svém walkmanovi pustit některou z vybraných hitovek a váš tým bude bojovat s větší vervou.

Vývojáři se mimo jiné rozhodli sestavit svoji vlastní rockovou kapelu. Herní Peter Quill si totiž říká Star-Lord podle hudební skupiny, kterou poslouchal v dětství (ten filmový má jméno podle přezdívky, kterou mu dala jeho matka, komiksový zase zdědil oficiální titul po svém otci). A tak samotní tvůrci přišli s rockovým albem ve stylu 90. let, které si budete moci poslechnout přímo ve hře. O vokály se postaral vrchní režisér audia Steve Szczepkowski, který podle videa vypadá, že je při tvorbě Guardians of the Galaxy v sedmém nebi.

V nedávném Fight Clubu Patrik zadoufal, že hudba bude alespoň z poloviny tak dobrá jako ta ve filmovém provedení. A já zase doufám, že ho tohle video aspoň trochu uklidnilo. Minimálně muzikální stránka Guardianů vypadá, že je na dobré cestě.