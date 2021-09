V Expeditions: Rome povedete pětici věrných i celé legie

17. 9. 2021 21:47 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Na streamu THQ Nordic se v rychlém sledu ukázala řada her a mezi nimi i mnou velmi očekávaná Expeditions: Rome. Jejího předchůdce, Expeditions: Viking považuji za skrytý klenot a příslib dalšího RPG s tahovými souboji, tentokrát zasazeného do antického Říma, beru všemi deseti.

Samotné video toho zase tolik navíc neukázalo. Několik postav, náhled na soubojový systém, který známe a také celkový pohled na to, jak hra bude graficky vypadat. Opět o něco lépe ve srovnání s Vikingy, ale už ti mi vizuálně stačili. Tady je vše oděné do světlejších, středomořských tónů.

Co ale víme s jistotou je fakt, že děj hry se bude odehrávat během deseti let a to kolem vzestupu (a pádu) Gaia Julia Caesara. Vy hrajete za legáta, jehož otce kvůli politickým intrikám zavraždili a on si probojovává cestu k moci jak doslova, tak i pomocí politických intrik. K dispozici budete mít pětici společníků, kterou asi posbíráte po celé říši. Nebudete totiž jen v Římě, ale podíváte se do Galie, severní Afriky i Řecka. A přijde i Titus Pullo!

Zajímavě zní i systém budování vašich legií. Vzhledem k tomu, že se hovořilo o možném změnění průběhu dějin, možná se budete stát součástí triumvirátu, možná budete moci zachránit Caesara a nebo třeba odstavit Oktaviána a stát se císařem. Ale to už hodně střílím od boku. Hra vyjde na PC, na Steamu má uvedený rok vydání 2021, ale o něm silně pochybuji.