V Doom: The Dark Ages osedláte draka a budete bojovat ozubeným štítem

9. 6. 2024 19:09 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Spekulace se potvrdily: Xbox na svém showcase odhalil brutální pokračování Doomslayera v Doom: The Dark Ages. Podíváme se do špinavého pekelného světa inspirovaný středověkem. A to znamená pořádnou porci nových a zajímavých zbraní, zástupy pekelných zplozenců a třeba i kyberdraka, kterého si v pasážích hry budete moci osedlat.

Z traileru, který je ke zhlédnutí výše, jde usoudit, že Doomslayer bude vyzbrojen celou řadou sekundárních zbraní. Mezi nimi například ozubený štít, jimž můžete odrážet projektily, nebo třeba bumerang, který pořádně provětrá démonskou havěť.

Samozřejmě nesmí chybět ikonická brokovnice a pořádně řízný metalový soundtrack, který sice nebude skládat Mick Gordon, ale minimálně z ukázky nic neztratil ze svého brutálního tempa. Třešničkou na závěr byla pasáž, ve kterém jste osedlali kyberdraka a rozsévali zkázu ze vzduchu. Nejspíš to neznamená otevřenější úrovně, ale může jít o příjemnou alternativu k platformingovým sekcím.

Ostatně přesvědčíme se příští rok, kdy se Doom: The Dark Ages ukáže na Xboxu Series X/S a PC. V den vydání bude také k dispozici na Game Passu.