V Česku vzniká City of Ashes. Hra, která kombinuje postapo a MMA souboje

8. 7. 2024 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Hry zasazené do časů po konci světa zažívají svou renesanci už pár let a je jen škoda, že se k nim zatím nepřidá oficiální hra ze série Fallout. Pokud byste se ale chtěli vydat netradičnějším směrem, je tady (respektive bude) akční titul české provenience, který se jmenuje City of Ashes. V něm se ujmete Chrise, bývalého bojovníka MMA, který musí ve městě sužovaném kanibaly a celkovým rozpadem společnosti i budov, najít svou unesenou dceru Charlotte.

Za titulem stojí brněnští BatFields, dříve BatFlies, kteří mají na kontě střílečky Dead Effect a Dead Effect 2 včetně jejich VR verzí. City of Ashes by se mělo opírat o propracovaný boj z pohledu třetí osoby, kde budou hlavní roli hrát spíše věci, které můžete vidět v MMA. Počítejte se schopnostmi, jež si budete odemykat v RPG systému a s komby, která budete moci během svých pouličních soubojů řetězit.

Nemalou roli by mělo hrát i prozkoumávání blíže neurčeného města a střety s gangy kanibalů, od kterých si chcete vzít zpátky svou dceru, ideálně v kompletním stavu a bez ztrát na končetinách. O mnoho víc toho zatím nevíme, ale hra by měla vyjít už brzy, a to na PC, PS5, Xbox Series X/S a také překvapivě na iOS a Android.