V českém tycoonu Mashinky se nově můžete projít, řídit vlaky a jiná vozidla

2. 11. 2020 11:06 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Mashinky Jana Zeleného jsou v předběžném přístupu na Steamu již tři roky a za tu dobu se po obsahové i funkční stránce pořádně rozrostly. Nejnovější update je splněným snem všech šotoušů, kteří se v českém vláčkovém tycoonu podívají na lokomotivy nebývale zblízka.

V tomto žánru zcela netradiční, ale rozhodně vítaný režim pohledu z první osoby právě dorazil do Mashinek. Znamená to, že se můžete nejen projít po krajině a obdivovat vlakovou techniku a drážní budovy pěkně zblízka, ale zároveň se sami nasoukáte do kabiny a chopíte se řízení. A to nejen vlaků, ale i silničních vozidel.

Sami máte pod kontrolou rychlost a sílu brzd železných kolosů, přičemž od vaší schopnosti správně zastavit na nádraží se odvíjí rychlost následné vykládky a nakládky zboží.

Aby vás v provozu nic nepřekvapilo, přibylo oranžové světelné znamení předznamenávající příchod červené. Umělá inteligence považuje oranžovou za zelenou, protože si s nenadálou situací poradí pohotověji než méně pozorný hráč.

Pokud vás čirou náhodou first person mód v tycoonu vůbec nezajímá, pak by vám mohla přijít vhod alespoň poslední novinka updatu, kterou jsou jednosměrky. Ty vám pomůžou s řízením dopravy, můžete je postavit od píky, anebo jimi „přemalovat“ existující silnice.

Mashinky i nadále setrvávají v předběžném přístupu, kde se do nich můžete pustit za 23 eur.