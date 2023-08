V Alan Wake 2 nepoznáte rozdíl mezi realitou a fikcí

22. 8. 2023 22:08 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Alan Wake 2 se sice nedávno odložil o 10 dní, ale stejně se jeho vydání blíží mílovými kroky. Studio Remedy se ale v posledních videích zaměřovalo především na postavu vyšetřovatelky Sagy Anderson, která bude druhou hratelnou postavou. Titulní Alan byl prozatím tak trochu opomíjený, což se Sam Lake se svým týmem konečně rozhodl napravit.

Vystoupil během závěru Opening Night Live a uvedl, že herní spisovatel byl ve snové realitě uvězněný už dlouhých 13 let, tedy od konce prvního dílu. Tato realita se postupně začíná přetvářet do podoby New Yorku z nočních můr, který pochází z Alanových kriminálních děl.

Remedy již tradičně pro vyprávění využívají různé formy médií, do kterých patří i filmové záběry s reálnými herci. Lake se v tomto případě dokonce pyšní tím, že právě tyto záběry do hry zakomponovali zcela přirozeně, kdy se hrou vytvoří jednolitý celek zachycující esenci tohoto temného místa. K potvrzení těchto slov rovnou nabídl novou ukázku.

Alan Wake 2 vyjde 27. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

zdroj: Remedy