V adrenalinových závodech Riders Republic vystřídáte kola, lyže, snowboardy a (raketová) křídla

11. 9. 2020 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Steep nebyla špatná sportovní hra zaměřující se na lyžování, snowboardování a poletování ve wingsuitu. Ale něco jí chybělo, moc se o ní ve výsledku nemluvilo a časem se na ni zapomnělo. Její tvůrci z pobočky Ubisoft Annecy se ale nevzdávají a příští rok nabídnou ještě extrémnější závodní hru mnohem víc zaměřenou na početný multiplayer.

Riders Republic na první pohled sdílí spoustu prvků se Steep. I tady totiž máte snowboard, lyže a wingsuit a tipnul bych si, že hru pohání totožný, v jistých směrech možná vylepšený engine. Nicméně už to není jenom o sněhu. Usednete totiž i na horské kolo a vybavíte se křídly s raketovým pohonem.

S vybraným sportem můžete rozjet sólovou kariéru, hledat sponzory a vydrápat se až na vrchol disciplíny, nebo se pustíte do multiplayerových klání v několika dostupných módech. Může to být běžné kompetitivní závodění či předhánění se ve vykonaných tricích.

Nabízí se speciální arény pro týmy po šesti hráčích, nechybí onlinový turnaj s postupem v žebříčku a zajímavě vypadají i takzvané „masivní starty“, ve kterých vyrazí přes 50 hráčů najednou, ale dostat se v takovém balíku až do cílové rovinky nebude nic jednoduchého.

zdroj: Ubisoft

Je trochu zvláštní, že tvůrci vyloženě nespecifikují, kolik hráčů může najednou odstartovat a slibují jen „víc než 50“. Navíc se toto číslo netýká současné generace konzolí, která má zvládnout alespoň „víc než 20“ hráčů najednou. Nová generace (spolu s PC) prý rozpohybuje zmiňovaných 50 jezdců při 60 FPS.

Dějištěm hry se stávají národní parky Spojených států amerických spojené do jednoho obřího otevřeného světa. Podíváte se do Yosemitského národního parku, na Mammoth Mountain, navštívíte Grand Teton, Sequoiu, Bryce Canyon, Zion a Canyonlands.

Během hraní si odemknete nové závodní náčiní, mezi kterým budete vybírat to nejlepší pro danou disciplínu. Na některých kouscích se snáz dělají triky, jiné jsou pro změnu rychlejší. Kromě toho ještě narazíte na kosmetické doplňky nemající vliv na hru, které by jako jediné měly být obětí mikrotransakcí.

Vypadá to docela slušně a humornější podkres i větší počet disciplín a multiplayerových módů by mohl hře pomoct k větší slávě, než s jakou se setkala vážnější Steep. Riders Republic vyjde 25. února na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series, Stadii a PC (v Epic Games Store, Ubisoft Store a Uplay+). V případě konzolí počítejte se Smart Delivery na Xboxu a obdobnou službou na PlayStationu.