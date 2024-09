Útulný simulátor hobitího života přijede až za rozbřesku příštího roku

16. 9. 2024 11:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jedna z asi méně očekávaných, ale potenciálně povedených a zábavných adaptací Pána prstenů, Tales of the Shire, nakonec letošní vydání nestihne. Popravdě si myslím, že to není na škodu, protože plánovaný odklad na první kvartál roku 2025 ubere trochu konkurence a nabídne možnost, jak se v novém roce zachumlat do deky, zapálit si Starého Tobyho a pustit se do budování své hobití idylky v Kraji.

Oficiální důvod je celkem prozaický, Wētā Workshop prostě chce hru vydat dodělanou. Původně měl simulátor hobitího života vyjít stylově na Bilbovy narozeniny už 22. září, ale ve studiu zjevně došli k určitě bolestivému, ale dozajista prospěšnému rozhodnutí o odkladu. Navíc, v příštím roce má Tales of the Shire šanci víc zabodovat, protože nebude bojovat v nadupané podzimní sezóně a spíš má šanci vyniknout díky (snad) kladným reakcím kritiky, tak hráčů.

zdroj: Wētā Workshop

Koncept hry zní ostatně skvěle, hlavně proto, že bere klasický model Animal Crossingu a přenáší jej do Tolkienova světa, co víc, do pohodového světa hobitů v Kraji. Takže budete pěstovat různé plodiny (kvůli jídlu), samozřejmě jiné v létě a jiné v zimě (kvůli různorodému jídlu), chytat ryby (kvůli jídlu), bavit se se svými sousedy a vytvářet trvalejší přátelství (skrze jídlo) a zdobit svou pohodlnou noru (nejen jídlem). Cílem pak je udělat ze své nové osady vesnici, která bude respektovaná mezi ostatními v Kraji minimálně stejně jako Hobitín.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game vyjdou na začátku příštího roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch.