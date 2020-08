Update výborné Blasphemous přidává New Game+, příběh a mnohem víc

5. 8. 2020 8:00 | autor: Patrik Hajda

Španělští tvůrci z The Game Kitchen se zřejmě zhlédli ve studiu Motion Twin, kterému také trvalo dlouho, než po všemožných updatech přišlo s prvním placeným DLC pro Dead Cells. Loňská pecka Blasphemous dostává nálož obsahu, za kterou nezaplatíte ani korunu. I kdybyste peníze sypat chtěli, máte smůlu!

Update či bezplatné DLC s názvem The Stir of Dawn toho dělá opravdu hodně. Předně ale obohacuje základní hru o režim New Game+ ukrytý pod titulem New Torment. Ten vám dá vybrat ze tří možných pokání, každého s vlastním postihem.

Neochvějná víra je určená všem kouzelníkům, kterým nevadí snížení ranivosti meče na polovinu. Krvácející srdce vám z ukazatele zdraví udělá segmenty, kde každý zásah ukrojí jednu celou část, a navíc se nepřátelé budou po opětovném navštívení místnosti respawnovat. Nakonec v režimu Skutečné viny přijdete po smrti o většinu zápalu (fervour) a musíte si před další smrtí po soulsovsku dojít pro všechnu nasbíranou a smrtí ztracenou měnu (Tears of Atonement).

DLC dále nabídne nový příběh s dalšími pěti bossy Amanecidas, narazíte na nové postavy jako Jibrael a Nacimiento, užijete si vylepšený protiútok, pokocháte se sedmi novými popravami, nepřátelé dostali do vínku nové animace, došlo k jejich vyvážení, cestování bude pohodlnější díky novému mapovému systému s více warpy a v neposlední řadě bude konečně možné pohladit si psa!

Na nic z toho nemusíte čekat, nic z toho si nemusíte kupovat, protože update/DLC The Stir of Dawn pro Blasphemous už je venku, a to pro platformy PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch.