Update pro The Outer Worlds zápolí s technickými problémy

9. 3. 2023 15:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nejnovější update výborného RPG The Outer Worlds pro konzole PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC má obrovské technické problémy. Vydavatelství Private Division před dvěma dny vydalo zpoplatněnou aktualizaci s vylepšenou grafikou a přívětivými změnami hratelnosti. Jenže se ukazuje, že patch zatím dělá více škody než užitku.

Hodnocení na Steamu si The Outer Worlds: Spacer's Choice za rámeček určitě nedá. Momentálně tam kladně hodnotí pouze 20 % uživatelů. Hráči si stěžují na časté pády hry, propady snímkování do nižších desítek FPS i na vysoce výkonných sestavách. V recenzích hojně kritizují i fakt, že přeleštěná hra zas o tolik lépe nevypadá. Problémy se přitom neomezují jen na verzi pro PC, ale i na ty konzolové.

Vydavatel Private Division přispěchal na Reddit s omluvou a příslibem nápravy: „Je nám líto, že máte technické problémy s The Outer Worlds: Spacer's Edition. Ujišťujeme vás, že team v Private Division pracuje na opravném patchi a vydáme jej hned, jakmile to bude možné. Neváhejte veškeré problémy hlásit středisku podpory. Děláme vše pro to, abychom řešení vašich potíží napravili co nejdříve.“

zdroj: Youtube / Private Division

Situace, v jaké se The Outer Worlds ocitly, má zajímavý nádech ironie. Ve hře totiž bojujete proti hamižným korporacím, které ve jménu maximálního zisku s lidmi zachází jako s lehce nahraditelným zbožím. Update totiž není zdarma, takže i pokud vlastníte plnou hru a veškerá DLC, musíte stejně zaplatit dodatečných 10 eur. Samostatná ultimátní edice vás pak mimo slevy vyjde na plnotučných 60 eur.