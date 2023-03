Unreal Engine předvedl verzi 5.2. Vypadá jako obvykle fantasticky

23. 3. 2023 13:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

V rámci vývojářské konference GDC proběhl zhruba hodinový panel State of Unreal 2023, během něhož Epic představil nové funkce Unreal Enginu. A bylo se nač dívat, přičemž zřejmě největší pozornost na sebe strhává šestiminutové tech demo, které můžete zhlédnout výše.

Po zběžném pohledu na fotorealistickou zeleň ve fantastickém nasvícení se vývojáři vydávají na průzkum v autě, na čemž ukazují nové fyzikální systémy a dynamičtější zpracování kapalin při průjezdu kaluží. Následně ukázali také funkci Substrate, nový framework k práci s materiálem, který mimo jiné zvládá rozvrstvené povrchy při zpracování odrazů pro každou vrstvu zvlášť.

Konec dema si pro sebe uzmulo předvedení nových nástrojů k procedurálnímu generování obsahu, kterým nově stačí ručně postavit šablonu a engine pak už sám vyvrhne realistickou krajinu. Pravda, ono to s největší pravděpodobností až takhle snadné nebude a nikdo neupřesnil, jak dlouho bylo potřeba generátor nastavovat či kolik k dosažení podobného výsledku Unreal Engine potřeboval podkladů. Ale i tak to vypadá fenomenálně a zdá se, že rozlehlé herní světy by v blízké budoucnosti klidně mohly přestat být výsadou velkých studií.

Je nejspíš zbytečné básnit, však se všichni můžeme podívat sami a obrázek – či v tomto případě video – je lepší než tisíc slov. Neodpustím si nicméně standardní povzdech: Kdy budou takhle opravdu vypadat hry?

Inu, možná dřív, než se zdá. Alespoň pokud se zaměříme na integrovaný systém MetaHuman pro tvorbu virtuálních lidí, který dostal update v podobě animátoru a ke zpracování mimiky využívá umělou inteligenci. Pod tím si samozřejmě lze představit ledacos, a tvůrci proto přispěchali s ukázkou využití nástroje v podání protagonistky severské akce Senua's Saga: Hellblade II.

Špatně to nevypadá, není-liž pravda? Osobně mě ale snad ještě o něco víc fascinuje fakt, že tvůrci také předvedli využití animátoru MetaHuman v reálném čase a od natočení herečky, a to pozor, na mobilní telefon, žádnou speciální kameru, k převedení její promluvy do animace použitelné jako asset v Unreal Enginu, to trvalo nějakých pět minut. Což je, nemůžu si pomoct, naprosto neuvěřitelná pecka. Posuďte sami:

Epic také oznámil, že se chystá spojit všechny své knihovny assetů v jednu s prostým názvem Fab. Na jednom místě tak budou k dispozici materiály z Quixelu, ArtStationu, Sketchfabu i Unreal Engine Marketplace. A fungovat prý budou ve všech enginech. Což pro herní tvůrce také není úplně zlá zpráva.

Mimochodem, když už jsme u Unreal Enginu 5, viděli jste třeba tohle naprosto (ne)skutečné nádraží vytvořené fanouškem? V zájmu férovosti sice musíme doplnit, že zrovna tyto záběry nebyly renderované v reálném čase, protože by to dnešní hardware zkrátka ještě nezvládl, ale... Jednou prostředí takhle detailně vážně budou vypadat i ve hrách. Doufejme.

