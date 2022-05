Uniknete ve dvou z jedinečné hry We Were Here Forever?

5. 5. 2022 17:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Již příští týden se vy a jeden váš kamarád, rodinný příslušník či životní partner ocitnete za chladnými kamennými zdmi obávaného hradu Castle Rock, v němž na vás nečeká nic dobrého. Tedy pokud nemáte rádi puzzly, protože je plný nezvyklých hádanek prověřujících nejen vaše schopnosti logického myšlení, ale i vzájemnou komunikaci. Blíží se We Were Here Forever.

Jedná se již o čtvrtý díl série We Were Here, která celá stojí na jedné, ve hrách poměrně ojedinělé myšlence – celý zážitek je určený přesně pro dva hráče, z nichž každý musí hrát na svém zařízení. Ne, není to snaha, jak z hráčů vytáhnout dvakrát tolik peněz. Tady to má maximální možný herní smysl.

Sice jste oba zamčení ve stejném hradu, ale každý v jiné jeho části. Spojuje vás jen vysílačka, s jejíž pomocí se vám může oběma podařit uniknout. Hádanky jsou postavené tak, že jeden z hráčů čelí problému a druhý k němu má část řešení. Ale protože nevidíte to, co druhý, musíte si o tom popovídat, pospat, co vidíte a společně to rozlousknout. Takové Keep Talking and Nobody Explodes, jen o něco příběhovější.

We Were Here Forever se opět odehrává na hradě Castle Rock, z nějž jste v rámci série prchali již několikrát, ale tentokrát se podíváte třeba i na hřbitov a do města Rocksbury, v němž kdysi dávno vzniklo povstání proti králi z hradu. Z nového traileru je pak zřejmé, že čtvrtý díl bude ze všech nejtemnější, až hororový.

Zároveň bude i nejokázalejší. Tvůrci si dali záležet, aby pořádně posunuli grafickou stránku, ale i obsah, který má prý i zkušeným luštitelům vydržet na takových 12 hodin. To by byla opravdu solidní porce unikání vzhledem k tomu, že první díl dohrajete za nějaké dvě hodiny, druhý za tři a třetí za šest.

We Were Here Forever vyjde již 10. května na počítačích za 18 eur a někdy později i na konzolích PlayStation a Xbox. Pokud jste se se sérií dosud nesetkali, její první díl je trvale zdarma, takže si základní myšlenku můžete snadno vyzkoušet. Tvůrci zároveň na svém YouTube rozjeli sérii hraných videí, v nichž příjemným způsobem odkrývají příběhové pozadí celé série.